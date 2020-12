Oggi, venerdì 18 dicembre 2020, il premier Giuseppe Conte sarà in conferenza stampa per presentare il nuovo decreto con le misure di contenimento del Covid-19 nel periodo delle feste di Natale e Capodanno. L’intervento del premier verrà trasmesso in diretta tv e in streaming: in questo articolo, troverete tutte le informazioni per capire dove vedere la conferenza di Conte e a che ora.

Sono giorni di grande riflessione (e scontri) in seno all’esecutivo, tra chi vorrebbe imporre una zona rossa in tutto il territorio nazionale e chi invece non vorrebbe richiudere il paese. Stasera si conoscerà la decisione finale.

Dove vederla in tv

Non si conosce ancora l’orario ufficiale della conferenza stampa di Conte. Il premier si presenterà davanti alle telecamere dopo il Cdm, previsto per le ore 18. Quindi, indicativamente, intorno alle 20. A quell’ora, sui principali canali, va in onda il telegiornale, che molto probabilmente verrà interrotto per mostrare le immagini del presidente del Consiglio. Sarà possibile dunque vedere la conferenza di Conte sui principali canali tv, come Rai 1, Canale 5 e La7. Ma non solo: anche i canali all news trasmetteranno il discorso del premier. Vi basterà sintonizzarvi su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Come vedere la conferenza di Conte in streaming

Per chi non sarà in casa alle ore 20, sarà possibile assistere al discorso di Conte anche in streaming. Ad esempio, sul profilo Facebook del presidente del Consiglio o sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Ci sono però anche altre alternative: i canali tv che manderanno in onda la conferenza del premier hanno infatti anche la versione streaming. Per chi fosse interessato, basterà accedere (gratuitamente) alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o sulla diretta streaming di La7. Stesso discorso per i siti di SkyTg24, Tgcom24 e RaiNews.

