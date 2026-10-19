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Conferma il posto a tavola: Patassini resta nella società Au

Stefano Iannaccone
19 ottobre 2026 • 07:00
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Tullio Patassini, l’ex deputato marchigiano della Lega, dopo la mancata ricandidatura alle elezioni politiche del 2022 ha fatto incetta di incarichi. Resta anche presidente del collegio sindacale della spa pubblica Acquirente unico

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Consulente a Palazzo Chigi e presente in varie società pubbliche: Tullio Patassini, l’ex deputato marchigiano della Lega, dopo la mancata ricandidatura alle elezioni politiche del 2022 ha fatto incetta di incarichi. Giovedì scorso, infatti, è stato confermato alla presidenza del collegio sindacale di Acquirente Unico (ruolo per cui ha percepito finora 16mila euro all’anno), società del Gse, interamente controllata dal ministero dell’Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti, collega di partito. L

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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.