Conferma il posto a tavola: Patassini resta nella società Au

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Consulente a Palazzo Chigi e presente in varie società pubbliche: Tullio Patassini, l’ex deputato marchigiano della Lega, dopo la mancata ricandidatura alle elezioni politiche del 2022 ha fatto incetta di incarichi. Giovedì scorso, infatti, è stato confermato alla presidenza del collegio sindacale di Acquirente Unico (ruolo per cui ha percepito finora 16mila euro all’anno), società del Gse, interamente controllata dal ministero dell’Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti, collega di partito. L