Meloni fa l’ottimista. Ma l’Italia è una bomba pronta a esplodere

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Dall’ottimismo di Meloni a Bruxelles alle piazze infiammate in Italia. Tanta è la distanza tra i toni della presidente del Consiglio al termine del Consiglio europeo e le immagini delle proteste degli studenti e degli autotrasportatori in molte città. La premier ha rivendicato che nelle conclusioni del vertice sia rientrato il tema della revisione degli Ets (Emission trading system) e di aver concluso positivamente la trattativa sul decreto Bollette. «Le misure avevano bisogno del via libera del