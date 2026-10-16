da bruxelles a roma

Meloni fa l’ottimista. Ma l’Italia è una bomba pronta a esplodere

Giulia Merlo
16 ottobre 2026 • 20:03
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La presidente ha rivendicato il via libera dell’Ue al decreto Bollette. Fiduciosa sulla flessibilità, l’Istat certifica l’inflazione al 4,2 per cento

Dall’ottimismo di Meloni a Bruxelles alle piazze infiammate in Italia. Tanta è la distanza tra i toni della presidente del Consiglio al termine del Consiglio europeo e le immagini delle proteste degli studenti e degli autotrasportatori in molte città. La premier ha rivendicato che nelle conclusioni del vertice sia rientrato il tema della revisione degli Ets (Emission trading system) e di aver concluso positivamente la trattativa sul decreto Bollette. «Le misure avevano bisogno del via libera del

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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.