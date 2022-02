Conclusa l’elezione al Quirinale e la conferma del bis di Sergio Mattarella, nella Lega è arrivato il momento dell’analisi di quanto accaduto e soprattutto della rottura dell’alleanza di centrodestra.

È cominciato oggi pomeriggio nella sede milanese del partito, in via Bellerio, il consiglio federale in cui si riuniscono gli esponenti più importanti del partito, per discutere e ragionare del futuro del centrodestra. Partecipano i vice di Salvini, i segretari e commissari regionali, i capigruppo di Camera e Senato e, su invito, i governatori. Alcuni dirigenti, come il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il governatore veneto Luca Zaia, partecipano in collegamento da remoto.

Salvini è sotto attacco da parte della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per come ha gestito l’elezione del presidente della Repubblica e sono molte anche le voci di dissenso interno alla Lega. La decisione di riunire il consiglio è vista come un tentativo di rinserrare le fila del partito.

«La Lega è compatta» e «il centrodestra si riunisce: lavoro per unire, raccogliere e andare oltre», sono state le parole di Matteo Salvini prima dell’inizio. Poi ha aggiunto che «L'incontro con Berlusconi è andato bene soprattutto perché è stato il suo primo giorno fuori dall'ospedale. La cosa bella di ieri e' stato quell'abbraccio».

Poi Salvini ha rivendicato la primogenitura nella convergenza sul nome di Mattarella: «Sono contento di essere colui che ha messo fine alle ipocrisie dicendo “piuttosto che andare avanti con i no reciproci chiediamo un sacrificio a Mattarella”».

Poi ha auspicato un incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in settimana e ha allontanato l’idea che le giunte di centrodestra nei territori possano cadere dopo la rottura in parlamento.

Fiducia a Salvini

Il Consiglio federale ha riconosciuto all’unanimità piena fiducia a Salvini e gli ha dato mandato di lavorare per «creare, allargare e potenziare un'alleanza alternativa alla sinistra».

Ha anche approvato gli obiettivi per i prossimi mesi, individuati dal segretario: no a nuove tasse sulla casa e alla riforma del catasto; basta nuove restrizioni per il Covid; decreto urgente per aiutare le famiglie e le imprese a pagare le bollette; impegno concreto per la difesa dei confini e la lotta all’immigrazione clandestina.

