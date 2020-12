Sono stati liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo tenuti sotto sequestro in Libia dallo scorso settembre, stanno bene e torneranno a casa con i loro pescherecci. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sono volati questa mattina verso Bengasi per condurre a termine l’operazione. Il ministro degli esteri Di Maio mercoledì, al termine di un incontro a Palazzo Chigi, aveva detto che il governo stava lavorando sulla loro liberazione.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha twittato: «Buon rientro a casa».

Negli scorsi mesi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva telefonato al sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, per assicurargli che l’Italia si stava muovendo per liberare i cittadini.

Il presidente del consiglio e il ministro degli Esteri hanno avuto un colloquio con il generale Khalifa Haftar.

La vicenda

I pescatori sarebbero stati trattenuti in una villa, mentre i due pescherecci sequestrati sarebbero ormeggiati nel porto della capitale della Cirenaica. In tutto 18 persone, tra cui 6 italiani, 8 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi.

I pescatori siciliani sarebbero finiti al centro di un un’ipotesi di scambio tra il regime Haftar e il governo italiano. Secondo le ricostruzioni, la marina legata all'esercito del generale Khalifa Haftar che controlla la zona di Bengasi ha avuto ordine dal comando generale di non rilasciare i pescatori italiani fino a quando 4 calciatori libici imprigionati in Italia non saranno liberati.

Sui libici pende una condanna a 30 anni per traffico di migranti riguardo la cosiddetta «Strage di Ferragosto», un naufragio avvenuto nel 2015 che ha comportato la morte di 49 migranti. I quattro giovani libici sono stati arrestati in Sicilia e condannati dalla Corte d'assise di Catania e poi dalla Corte d'appello, con l'accusa di avere fatto parte del gruppo di scafisti responsabili del naufragio. Si chiamano Joma Tarek Laamami, di 24 anni, Abdelkarim Al Hamad di 23 anni, Mohannad Jarkess, di 25 anni, Abd Arahman Abd Al Monsiff di 23 anni. Secondo i migranti con cui viaggiavano, i quattro avrebbero bloccato molti nella stiva dell'imbarcazione. La loro versione invece era che si erano imbarcati per fuggire dalla Libia, e che i veri trafficanti avevano ridotto loro il prezzo del passaggio purché si occupassero di pilotare le barche.

