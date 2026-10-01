le spine del campo largo

Conte: «Ero pronto al terzo nome. È il Pd che ha detto di no»

Daniela Preziosi
01 ottobre 2026 • 20:48
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Il presidente del Movimento Cinque Stelle ha svelato che era pronto a fare un passo indietro per evitare le primarie. No dei dem. Intanto Bettini propone una mediazione su Kiev. Schlein si prepara alla direzione del partito

Alla vigilia della direzione Pd, come se il partito non avesse abbastanza gatte da pelare, ci si mette anche Giuseppe Conte a mettere scompiglio nelle file dem. Succede di mattina, alla biblioteca Spadolini, a due passi da Montecitorio. C’è la presentazione del saggio La Principessa di David Tozzo, presenti Nicola Fratoianni e Peppe De Cristofaro di Avs, e il presidente M5s. Che, parlando di primarie, rivela: «Ho dichiarato dall’inizio la mia disponibilità a valutare la possibilità di un nome te

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.