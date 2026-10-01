Conte: «Ero pronto al terzo nome. È il Pd che ha detto di no»

Il presidente del Movimento Cinque Stelle ha svelato che era pronto a fare un passo indietro per evitare le primarie. No dei dem. Intanto Bettini propone una mediazione su Kiev. Schlein si prepara alla direzione del partito

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Alla vigilia della direzione Pd, come se il partito non avesse abbastanza gatte da pelare, ci si mette anche Giuseppe Conte a mettere scompiglio nelle file dem. Succede di mattina, alla biblioteca Spadolini, a due passi da Montecitorio. C’è la presentazione del saggio La Principessa di David Tozzo, presenti Nicola Fratoianni e Peppe De Cristofaro di Avs, e il presidente M5s. Che, parlando di primarie, rivela: «Ho dichiarato dall’inizio la mia disponibilità a valutare la possibilità di un nome te