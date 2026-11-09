Conte stoppa Eccher, sull’Anac Salvini va in tilt

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La fretta di annunciare la nomina alla presidenza dell’Anac ha causato un altro scivolone di Matteo Salvini. L’indicazione è stata infatti rinviata, a differenza di quanto affermato sabato, confermando le sensazioni di domenica sera. Nel Cdm il tema non è stato discusso. Il leader della Lega ha avocato a sé il dossier, ma si è incartato tra la volontà di esprimere un vertice dell’authority gradito e la necessità di garantire indipendenza. D’altra parte, Giorgia Meloni non è più disposta a soppor