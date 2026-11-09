Rinvio sulla nomina del presidente

Conte stoppa Eccher, sull’Anac Salvini va in tilt

Stefano Iannaccone
09 novembre 2026 • 20:37
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Nel consiglio dei ministri non è stata discussa la nomina del presidente dell’Anticorruzione. Il leader della Lega sbatte contro le barricate dei 5 Stelle sul nome della sua ex legale

La fretta di annunciare la nomina alla presidenza dell’Anac ha causato un altro scivolone di Matteo Salvini. L’indicazione è stata infatti rinviata, a differenza di quanto affermato sabato, confermando le sensazioni di domenica sera. Nel Cdm il tema non è stato discusso. Il leader della Lega ha avocato a sé il dossier, ma si è incartato tra la volontà di esprimere un vertice dell’authority gradito e la necessità di garantire indipendenza. D’altra parte, Giorgia Meloni non è più disposta a soppor

Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.