Il presidente del Movimento 5 stelle ha fatto sapere che non parteciperà ai funerali di Silvio Berlusconi, morto lunedì a 86 anni. Per ora è confermata la presenza di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Anche Elly Schlein parteciperà, accompagnata dai capigruppo di Camera e Senato

Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha fatto sapere che mercoledì non sarà in Duomo a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi, morto lunedì a 86 anni.

Conte lunedì aveva pubblicato un post sui suoi account social per riconoscere che Berlusconi «ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia». «Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia» si legge ancora.

Per il momento, dei leader dell’opposizione sarebbe invece confermata la presenza di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Assente Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, mentre c’è incertezza per quanto riguarda le presenze del Pd. Sicuramente parteciperanno i capigruppo di Camera e Senato Chiara Braga e Francesco Boccia ma dovrebbe esserci anche la segretaria Elly Schlein.

Difficile che possa esserci Romano Prodi, che invece aveva già assicurato la presenza, vista la morte di sua moglie, avvenuta improvvisamente martedì pomeriggio.

© Riproduzione riservata