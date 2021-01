Da Palazzo Chigi per ora c’è silenzio. Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe incontrare il presidente della Repubblica per parlare della situazione politica. Con i numeri di ieri, una maggioranza relativa al Senato di 156 voti, lontani dalla maggioranza assoluta di 161, il presidente del consiglio ha fatto solo un tweet: «Il governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Italia non ha un minuto da perdere. Subito al lavoro per superare l'emergenza sanitaria e la crisi economica. Priorità a piano vaccini, Recovery Plan e dl ristori».

Sin dal pomeriggio si sono rincorse le voci del piano del premier di tornare a consultarsi con il presidente della Repubblica, già ieri, ha fatto sapere il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, c’è stata una telefonata tra il premier e il leader dei dei Dem.

La telefonata con Zingaretti

Zingaretti questa mattina è intervenuto a Radio Immagina, il nuovo organo di comunicazione del Pd, dove ha detto (accompagnandolo con un tweet) che si è evitato «un salto nel buio».

Rispondendo allo speaker ha aggiunto: «Con il premier Conte ci siamo sentiti ieri sera. Mi sembra - aggiunge - c'è consapevolezza di voler dare segnale di concretezza per l'emergenza e di affrontare i nodi politici». Il segretario ha voluto sottolineare che dal Pd non ci sono stati tentennamenti: «Il Pd - rivendica - ha dato il suo contributo, l'Italia ha potuto contare su un Pd unito e unitario, una cosa che ha fatto la differenza».

L’ex leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, ha sottolineato: «Nei momenti più difficili, nei momenti in cui le persone temono per il proprio futuro, c’è bisogno solo di una cosa: restare uniti».

L’opposizione fa appello al Quirinale

In attesa del confronto tra il presidente del Consiglio e Mattarella, già ieri sera l’opposizione ha fatto fronte compatto per chiedere che il Quirinale si metta di traverso sul prosieguo di questo esecutivo.

Matteo Salvini, il leader della Lega ha confermato che il centrodestra si rivolgerà a Mattarella: «C'è un governo che non ha la maggioranza e passa il tempo a convincere, non voglio pensare con quali proposte, qualcuno a cambiare casacca, un governo che da oggi, se c'è, è ancora più debole, non credo che il garante della Costituzione potrà osservare questo scempio ancora a lungo», ha detto al Tg1. «Hanno tenuto in ostaggio il Parlamento per due giorni, mentre gli italiani hanno ben altri problemi. Per giorni hanno promesso poltrone, posti, ministeri, al confronto il calciomercato è una roba da signorine» ha concluso.

