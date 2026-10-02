botta e risposta

Il leader del M5s: «Sulle armi a Kiev la gente è con me»

Lisa Di Giuseppe
02 ottobre 2026 • 20:46
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L’ex premier è pronto per le primarie: «A contare sono i cittadini». «La segretaria sarà garante di Renzi, servono contromisure, non posso accettare di annacquare il mandato dato da Nova»

«Dobbiamo sempre preferire la partecipazione». E dunque, primarie siano, spiega Giuseppe Conte fuori dal Dream Cinema di Frosinone, qualche minuto prima di entrare per la presentazione del suo libro. Insomma, via i guanti di velluto. I due contendenti per la leadership del centrosinistra alle prossime elezioni si infilano i guantoni di boxe. Per Conte è lui ad avere più possibilità di vincere contro la premier. E se la segretaria del Pd ha ricordato che a rigor di logica il diritto di prelazione

Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth