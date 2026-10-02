Il leader del M5s: «Sulle armi a Kiev la gente è con me»

L’ex premier è pronto per le primarie: «A contare sono i cittadini». «La segretaria sarà garante di Renzi, servono contromisure, non posso accettare di annacquare il mandato dato da Nova»

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«Dobbiamo sempre preferire la partecipazione». E dunque, primarie siano, spiega Giuseppe Conte fuori dal Dream Cinema di Frosinone, qualche minuto prima di entrare per la presentazione del suo libro. Insomma, via i guanti di velluto. I due contendenti per la leadership del centrosinistra alle prossime elezioni si infilano i guantoni di boxe. Per Conte è lui ad avere più possibilità di vincere contro la premier. E se la segretaria del Pd ha ricordato che a rigor di logica il diritto di prelazione