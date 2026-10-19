Quel convegno non s’ha da fare, il “no” del plenum Csm a Pinelli

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Quel convegno voluto da Fabio Pinelli al Csm non s’ha da fare. Almeno per ora. Era tutto pronto a cominciare dalla data, il 19 novembre. Erano stati definiti anche titolo, “La tutela dei minori nel contrasto alla criminalità organizzata”, la sede, la sala delle conferenze del Consiglio superiore della magistratura, e vari ospiti: le meloniane Chiara Colosimo e Carolina Varchi, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, la senatrice del Pd, Enza Rando, e il presidente di Libera, Don Cio