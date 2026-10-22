tensioni della maggioranza

Corte dei conti, lite a destra: le regioni contro Mantovano

Giulia Merlo
22 ottobre 2026 • 07:00
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Il sottosegretario vuole incassare la seconda parte della riforma: quella sulle sezioni locali. Tanti i dubbi dei presidenti, su tutti quelli forzisti e leghisti. I tentativi di moral suasion

Il futuro della Corte dei conti è appeso ai presidenti delle regioni, in particolare a quelli di centrodestra. La riforma molto invasiva approvata dal governo Meloni a fine 2025 e voluta con forza dal potente sottosegretario Alfredo Mantovano è divisa in due parti. La prima – ormai completata – ne ha modificato le funzioni e ha introdotto il cosiddetto “doppio tetto al risarcimento” per responsabilità amministrativa. La seconda invece è quella su cui oggi è ancora possibile incidere e riguarda l

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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.