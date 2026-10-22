Corte dei conti, lite a destra: le regioni contro Mantovano

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Il futuro della Corte dei conti è appeso ai presidenti delle regioni, in particolare a quelli di centrodestra. La riforma molto invasiva approvata dal governo Meloni a fine 2025 e voluta con forza dal potente sottosegretario Alfredo Mantovano è divisa in due parti. La prima – ormai completata – ne ha modificato le funzioni e ha introdotto il cosiddetto “doppio tetto al risarcimento” per responsabilità amministrativa. La seconda invece è quella su cui oggi è ancora possibile incidere e riguarda l