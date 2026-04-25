Nessuna nostalgia armata. Cosa significa resistere oggi

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Nel cuore dell’Europa del Novecento, la Resistenza partigiana non fu soltanto una risposta armata all’occupazione e alla dittatura: fu, prima ancora, un atto di scelta morale secondo l’accezione data dallo storico Claudio Pavone. Uomini e donne, diversi per età, provenienza sociale e cultura politica, decisero di non restare spettatori della storia. La Resistenza italiana nacque in una situazione estrema, segnata dal crollo dello Stato – che allora coincideva con una violenta dittatura –, dalla