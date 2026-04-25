In un panorama sconvolto da guerre

Nessuna nostalgia armata. Cosa significa resistere oggi

Daniele Susinistorico
25 aprile 2026 • 07:00

Resistere oggi significa anche difendere il linguaggio: rifiutare le parole che preparano l’odio, riconoscere l’altro come essere umano anche quando appartiene al “campo nemico”. È una forma di resistenza meno visibile, ma non meno essenziale

Nel cuore dell’Europa del Novecento, la Resistenza partigiana non fu soltanto una risposta armata all’occupazione e alla dittatura: fu, prima ancora, un atto di scelta morale secondo l’accezione data dallo storico Claudio Pavone. Uomini e donne, diversi per età, provenienza sociale e cultura politica, decisero di non restare spettatori della storia. La Resistenza italiana nacque in una situazione estrema, segnata dal crollo dello Stato – che allora coincideva con una violenta dittatura –, dalla

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Daniele Susini
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Daniele Susinistorico

Storico e formatore, da oltre 20 anni organizza corsi di formazione e progetti didattici sui temi della Memoria. Ha diretto il Museo della Linea Gotica Orientale; attualmente collabora con il Memorial de la Shoah di Parigi ed è responsabile scientifico dell’Anvcg Rimini, dal 2022 è all’interno del comitato scientifico dell’associazione Liberation Route Europa. Ha scritto vari testi su shoah e resistenza, tra cui La Resistenza Ebraica in Europa ed. Donzelli. Si può contattare (danielesusini75@gmail.com) o su Instagram.