In queste ore circola l’ipotesi della cosiddetta “maggioranza Ursula” come una possibile soluzione per uscire dalla situazione di stallo della politica italiana dopo che Italia viva ha ritirato i suoi esponenti dal governo Conte II causando le dimissioni del premier. Con l’espressione “maggioranza Ursula” ci si riferisce alla possibilità di fondare un nuovo esecutivo con una maggioranza composta dalle forze che nel luglio 2019 hanno votato all’Europarlamento la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Quale maggioranza?

Le formazioni politiche in questione sono il Movimento cinque stelle, il Partito democratico, Forza Italia e Italia viva all’epoca delle votazioni ancora parte del Pd. In molti hanno visto nell’appello alle «forze europeiste» lanciato dal premier dimissionario Giuseppe Conte un invito neanche troppo velato affinché almeno una parte di queste forze politiche si raduni sotto la sua guida per far nascere un terzo governo da lui guidato.

Finora Forza Italia ha sempre smentito ogni convergenza su Conte che comporti l’abbandono del centrodestra, ma alcuni rumors danno alcune aree centriste del partito fondato da Berlusconi possibiliste sulla creazione di un governo europeista.

Il rebus dei nomi

Se la creazione del governo non è scontata, lo stesso discorso vale per il nome del presidente del Consiglio del nuovo esecutivo. A un Conte sempre più politico e politicamente competitivo potrebbe essere preferiti alcuni tecnici di spiccata fama europea come l’ex presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi e l’economista Carlo Cottarelli.

Proprio il fondatore dell’Osservatorio per i conti pubblici aveva ricevuto un incarico esplorativo nel maggio del 2019. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella aveva scelto il professore universitario come uomo per provare a risolvere la crisi che aveva rischiato di uccidere nella culla il governo formato da Lega e Cinque stelle e che era stata causata dal veto posto dal Quirinale sul nome di Paolo Savona come ministro dell’Economia. La situazione si era poi risolta con la nomina di Giovanni Tria e Conte era riuscito a diventare premier sbalzando Cottarelli. Un precedente che “l’avvocato del popolo” spera di ripetere.

