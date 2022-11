Dentro Forza Italia la tensione è ormai la norma: in parlamento lo scontro è tra fedeli a Licia Ronzulli e “governisti” di Antonio Tajani, nei territori si combatte per spartirsi quel che resta dei pochi posti al sole ancora disponibili. Così è successo in Campania, regione chiave per il partito e da sempre tra i granai elettorali di Silvio Berlusconi, nonché terra d’origine della sua compagna, la deputata trentaduenne Marta Fascina, che però per essere rieletta è stata prudentemente spostata in un collegio plurinominale siciliano.

In questa regione, già lacerata dalla disputa interna per le candidature, il partito è esploso e la goccia che ha fatto traboccare il proverbiale vaso è stata la nomina a sottosegretario alle Infrastrutture – il ministero di Matteo Salvini, quindi un posto determinante per i rapporti futuri – di Tullio Ferrante.

Il trentatreenne avvocato campano ma residente a Roma è alla prima esperienza in parlamento come deputato e alla prima esperienza politica in generale, a parte il vanto della tessera di Forza Italia presa nel 2004. Nel suo curriculum la voce più pesante, da lui rivendicata in alcune interviste, è l’amicizia ventennale con la coetanea Fascina e il rapporto altrettanto stretto tra le loro due madri.

Grazie a Fascina è arrivata la candidatura blindata in due collegi plurinominali in Campania e la sua intercessione sarebbe stata fondamentale anche per la scelta di Ferrante come sottosegretario.

Gli addii a Forza Italia

Da giorni, prima della formalizzazione dei nomi dei sottosegretari, il partito campano sollecitava a raffiche di comunicati stampa per ottenere una rappresentanza nel sottogoverno, visto che non c’era stata a livello di ministeri. Il risultato, però, non è stato quello sperato da una parte importante del partito, rappresentata dall’ex presidente della regione e capogruppo in consiglio regionale, Stefano Caldoro e in particolare del consigliere regionale Massimo Grimaldi, che puntava proprio a un sottosegretariato dopo le quattro elezioni in regione con oltre 50mila preferenze.

Per questo, Caldoro e Grimaldi hanno lasciato il partito e dunque azzerato il gruppo in consiglio regionale (l’unico azzurro rimasto è andato nel gruppo misto), certificando la rottura insanabile e il collasso di Forza Italia, nonostante il coordinatore campano Fulvio Martusciello abbia accolto come una vittoria la nomina di Ferrante: «Avevamo posto il tema della rappresentanza della Campania e siamo stati ascoltati».

Totalmente opposta, infatti, è la visione di Grimaldi: «Territori come la provincia di Caserta, Avellino e Salerno, dove il partito prende l’11 per cento, non hanno neanche un rappresentante in parlamento», ha spiegato, «Non è stato premiato il merito ed è stato dato un bruttissimo segnale a chi si impegna sul territorio. Sarei ipocrita se non dicessi che l’impegno preso con me non ha un peso ma è marginale».

Per entrambi, una casa di accoglienza politica sarebbe già pronta: Fratelli d’Italia, che in Campania vede la forte influenza del deputato Edmondo Cirielli.

La sensazione è che anche le altre regioni del sud seguiranno. Calabria e Sicilia hanno vissuto frustrazioni simili a quelle campane e anche qui i rappresentanti locali sono in subbuglio per la poca considerazione di cui hanno goduto nella spartizione della quota di nomine di Forza Italia, a partire dal siluramento del calabrese Giuseppe Mangialavori dal sottogoverno a causa di sue presunte vicinanze con un boss della ‘ndrangheta.

