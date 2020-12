«In via precauzionale abbiamo deciso di fermare i voli da e per l’Inghilterra e da tutta la Gran Bretagna» lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al programma Rai Mezz’ora in più. La misura arriva dopo la conferma della mutazione del Covid-19 in Gran Bretagna: «Sembra che abbia una capacità di diffondersi più significativa», in attesa che gli scienziati abbiano più informazioni il governo ha deciso la via della cautela.

«Dalle prime informazioni sembrerebbe che i vaccini possano funzionare anche per questa variante» ma in via precauzionale «abbiamo deciso di fermare i voli tra brevissimo».

Il ministro è poi passato a parlare dei vaccini, ricordando che all’inizio della campagna vaccinale «l’impatto sarà residuale sulla pandemia».

Il vaccino

L’avvio del 27 dicembre delle vaccinazioni, ha detto Speranza, dipende dall’ok dell’agenzia europea del farmaco. Sui vaccini ha ricordato: «Abbiamo deciso di comprare le dosi dalle 6 compagnie dei contratti Europei», attualmente solo due, Moderna e Pfizer-Biontech sono in calendario: «ci auguriamo che Ema dia l’ok. In Italia le somministrazioni sono previste a partire dal 27 dicembre». Sanofi «ha comunicato che avrà bisogno di più tempo». L’Italia ha ricordato, «ha scelto di opzionare 202 milioni di dosi. Ne servono due ad abitante», dunque circa 120 milioni per 60 milioni di abitanti.

Per Speranza «è probabile che l’Ema dia l’ok» per i vaccini Moderna e Pfizer: «Noi siamo ottimisti». Bisognerà aspettare il 21 dicembre per la riunione Pfizer-Biontech: «Quando l’Ema ci dirà ok noi non avremo dubbi sul fatto che il vaccino sia efficace», gennaio per Moderna.

La distribuzione partirà dal personale sanitario e dalle Rsa: «Poi dal personale impegnato nei servizi pubblici essenziali, arriverà anche il turno degli insegnanti». Prima «si cercherà di andare incontro a chi contraendo il virus rischia di più di perdere la vita».

Per la riapertura delle scuole: «Quello che siamo stati costretti a mettere in didattica a distanza sono le scuole superiori, a gennaio ripartiremo con il 75 per cento» mentre i gradi inferiori di istruzione non hanno chiuso. «Gli insegnanti sono nelle priorità, ma dentro le priorità sono state fatte delle scelte» e la scelta «è stata di partire dal personale sanitario e dalle Rsa, sono scelte etiche».

