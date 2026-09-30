La Lega si è presa le Leghe (di volley): Giorgetti fa l’en-plein con Cozzoli

L’ex ad di Sport e Salute prende la guida della pallavolo femminile. Il sottosegretario Durigon ha ottenuto lo stesso incarico tra gli uomini pochi mesi fa: il governo vuole intestarsi i trionfi di un movimento che è ormai un patrimonio sportivo, sociale e commerciale? Intanto il ministro, incerto sulla sua riconferma, vuole il commissariamento della Figc per colpire l’arci-rivale Malagò

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La palla è stata alzata e bisognava solo schiacciare per segnare un punto. Così da vincere non un trofeo, ma il pieno controllo sul volley. E così la Lega per Salvini premier si prende un’altra lega sportiva. Con il beneplacito di Giancarlo Giorgetti, ha infatti messo l’ennesimo tassello nella conquista dello sport, in particolare la pallavolo. Un bis rispetto a quanto accaduto poco più di due mesi fa. Il vicesegretario leghista e sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, è stato indicato lo s