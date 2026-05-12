Cpr, l’Albania spaventa Meloni: «L’accordo finisce nel 2028»

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Il governo Meloni sta pensando a come rilanciare i Centri di trattenimento per migranti in Albania, a meno di un mese dall’entrata in vigore del nuovo Patto Ue e soprattutto a un anno dalle elezioni politiche. Intanto dagli alleati oltre Adriatico è arrivato l’ultimo affondo: l’Albania, alla scadenza, molto probabilmente non rinnoverà il protocollo siglato con l’Italia nel 2023. La durata prevista dall’intesa è di cinque anni, quindi, dovrebbe concludersi a novembre 2028. «Non ci sarà alcuna pro