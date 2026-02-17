Come nasce l’indagine di ravenna sui certificati ai migranti

Cpr, la paura dei medici nel mirino del governo: «Una spedizione punitiva»

Marika Ikonomu
17 febbraio 2026 • 07:00

La società di medicina: «A noi interessano gli aspetti sanitari, non politici». Le verifiche nate su impulso dei reparti speciali del ministero dell’Interno

A Ravenna si respira un clima di paura e sconcerto, dopo le perquisizioni e l’indagine a carico di sei medici dell’ospedale di Santa Maria delle Croci per i certificati di inidoneità al trattenimento nei Centri per rimpatri di alcuni cittadini stranieri. Paura di perdere l’autonomia di una professione e sconcerto per la violenza degli interventi di polizia. Giovedì scorso gli inquirenti hanno perquisito le case, i pc, i telefoni dei medici dell’ospedale – accusati di falso ideologico – in cerca

Per continuare a leggere questo articolo

Marika Ikonomu
Marika Ikonomu
Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. È laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali