intervista a stefania craxi

Craxi (Fi): «Sulla legge elettorale nessun rischio alla Camera. Le donne non tradiranno»

Giulia Merlo
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18 settembre 2026 • 07:00

Dopo il sì al Senato, per la capogruppo di Forza Italia la riforma elettorale «è già legge». Quanto al governo il voto anticipato non è in agenda: «L’obiettivo è la fine della legislatura» 

Il patto di coalizione è tornato di ferro e la legge elettorale è blindata: tutto correrà liscio anche alla Camera. Lo assicura la capogruppo al Senato di Forza Italia, Stefania Craxi, che esclude problemi legati alla rappresentanza di genere e dunque un bis delle “franche tiratrici”: «Questa riforma è già legge». Forza Italia è soddisfatta della legge elettorale approvata al Senato? Sì, perché riteniamo che il testo approvato rappresenti un punto di equilibrio serio tra rappresentatività, gover

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.