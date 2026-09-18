Craxi (Fi): «Sulla legge elettorale nessun rischio alla Camera. Le donne non tradiranno»

true false

Il patto di coalizione è tornato di ferro e la legge elettorale è blindata: tutto correrà liscio anche alla Camera. Lo assicura la capogruppo al Senato di Forza Italia, Stefania Craxi, che esclude problemi legati alla rappresentanza di genere e dunque un bis delle “franche tiratrici”: «Questa riforma è già legge». Forza Italia è soddisfatta della legge elettorale approvata al Senato? Sì, perché riteniamo che il testo approvato rappresenti un punto di equilibrio serio tra rappresentatività, gover