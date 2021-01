Nella notte il presidente del consiglio ha accettato le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Giuseppe Conte, ha informato Mattarella, non è andato al Quirinale. Per il Pd non esistono altre maggioranze, il M5s, come indicato da Grillo, cerca i responsabili. I capogruppo del Pd di Camera e Senato chiedono al premier di portare in parlamento la crisi, il capogruppo M5s Crippa invece attacca Renzi. Vertici M5s e Pd in corso