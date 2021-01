«Noi vogliamo lavorare per allargare la maggioranza, per dare una prospettiva a questo governo, per affrontare i problemi degli italiani. Vedremo se siamo in grado di farlo in ogni caso non temiamo le elezioni. Saremo pronti» ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella del Pd alle telecamere dei Tg fuori Montecitorio. L’ultim’ora arriva dopo giorni di idee contrastanti. Anche il vicepresidente del gruppo alla Camera Michele Bordo ha detto a Radio uno: «Per governare serve una maggioranza forte con un progetto politico. Governo di scopo e larghe intese per il Pd non esistono. Se questa esperienza finisce il rischio del voto è oggettivo. Le elezioni sono improvvide in pandemia, ma senza maggioranza e progetto politico è evidente che l'alternativa è il voto».

Il vice capogruppo al Senato, Franco Mirabelli, ha fatto eco, in pieno stile comunicativo Pd: «Il Pd non si presterà mai ad altre esperienze di governo confuse e pericolose. Per questo è chiaro che se il tentativo che stiamo facendo dovesse fallire il rischio pericoloso che l’Italia corre è quello del voto”.

I parlamentari di Italia viva

I parlamentari di Italia Viva intanto hanno sottoscritto un documento in cui «Ribadiscono con forza la necessità, già espressa nel dibattito parlamentare, di una soluzione politica che abbia il respiro della legislatura e offra una visione dell’Italia per i prossimi anni». E ancora «confermano che si muoveranno tutti insieme in modo compatto e coerente in un confronto privo di veti e pregiudizi, da effettuarsi sui contenuti nelle sedi preposte». Infine “Ringraziano Teresa Bellanova, Elena Bonetti, Ivan Scalfarotto per la straordinaria dimostrazione di coraggio, libertà e spirito di squadra che hanno dato e stanno dando in questi giorni lottando per le idee e gli ideali non solo di Italia Viva”.

La fiducia e il giorno dopo

Mentre si aspettavano i voti di fiducia nel Pd, è circolata da subito l’ipotesi che in caso di fallimento i dem avrebbero preferito le urne a giugno, poi il segretario Nicola Zingaretti subito dopo la fiducia “relativa” ha detto soltanto: «Abbiamo evitato il salto nel buio» e le urne non sono state nominate. Ieri il senatore Francesco Verducci le aveva escluse: «In questo contesto, aver aperto una crisi di governo al buio è un atto grave e irresponsabile. Altrettanto grave e irresponsabile sarebbero precipitare il paese ad elezioni anticipate nel pieno della pandemia». Se non si raggiungessero i numeri e soprattutto il progetto politico però per il Pd le elezioni diverrebbero l’alternativa più concreta.

Centro destra spaccato

Così come il Pd, anche il centro destra è spaccato sulle varie ipotesi. Ieri Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno rappresentato al presidente della Repubblica in una nota congiunta la «convinzione del centrodestra che con questo Parlamento sia impossibile lavorare» e la necessità di ribadire al capo dello Stato la «fiducia nella sua saggezza». Un concetto ribadito ai tg da Meloni, quella che più spinge per urne subito: «La nostra convinzione è che il problema non sia semplicemente il governo ma questo Parlamento, che non può risolvere i problemi della Nazione e che non può dare all'Italia una maggioranza compatta per fare le cose coraggiose delle quali c'è bisogno». Anche Salvini ieri sera a Porta a Porta non ha mancato di ricordare la linea. Ma non rappresentano tutta l’area politica. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, continua a sperare in un governo di centrodestra senza urne: «Se come sembra i numeri di questo Governo non stanno in piedi andare al voto sarebbe controproducente. Iniziamo a pensare a soluzioni alternative», ha detto ieri pomeriggio a Rai 1.

