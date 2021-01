Si parla anche di Conte ter, ma ancora niente è escluso, soprattutto se verranno trovati dei parlamentari responsabili che sostituiscano quelli del partito di Renzi. Se crisi sarà, comunque le elezioni sembrano la possibilità più remota. Questa mattina è stata convocata una riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza per un punto sull'emergenza Covid in vista del 7 gennaio e delle possibili misure. In realtà si parlerà anche del’attuale situazione politica, anche se nessuno si sbilancia su quello che le parti di maggioranza si diranno. La previsione era che il verdetto finale sarebbe arrivato in occasione del consiglio dei ministri previsto (ma non ancora convocato) di giovedì, ma le decisioni potrebbero essere prese prima.

In mattinata è previsto l’incontro allargato al Cts, al ministro per gli Affari regionali Francesco boccia e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Il governo dovrà aggiornare le misure restrittive e si attende un nuovo Dpcm che aggiorni quello in vigore che scade il 6 gennaio.

Le autonomie

Le ministre dell’Agricoltura Teresa Bellanova e della Famiglia Elena Bonetti si sono dette in più occasioni pronte a lasciare, dopo le minacce sulla tenuta del governo, il premier Giuseppe Conte ha risposto nel corso della conferenza stampa di fine anno che è pronto a verificare i voti in Parlamento. Il problema è la maggioranza al Senato, dove se venissero meno i 18 senatori di Italia viva il governo andrebbe incontro alla sfiducia.

Il gruppo per le autonomie che appoggia il governo ma non fa parte della maggioranza ha ribadito che l’ipotesi crisi non piace a nessuno: «Abbiamo sempre sostenuto il governo Conte e quindi per noi resta la fiducia, non cambia niente. Ritengo che in questo momento sia irresponsabile l'atteggiamento di Italia viva, considerando la gestione dei soldi del Recovery fund che ci aspetta e quella della pandemia ancora in corso. Rimango senza parole» ha detto la senatrice Julia Unterberger, presidente del gruppo delle Autonomie interpellata dall'Ansa.

Nessun commento sull'ipotesi di un governo Conte ter, perché «su quello ovviamente deciderà il gruppo», chiarisce mentre sulla possibilità che il premier accetti di misurarsi in Parlamento, Unterberger la definisce «l'ultima ratio». E continua: «Prima bisognerebbe provare a cercare un compromesso tra le richieste di Italia viva e il premier. Altrimenti, fare affidamento sui cosiddetti 'responsabili' che possa sostituire quei parlamentari delusi fra il gruppo Misto, Italia viva e Forza Italia. Ma non ho elementi per dire quanti siano e se è una strada fattibile».

