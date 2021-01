Il segretario del Pd Nicola Zingaretti non l’ha presa bene: «Oggi ci sono 500 morti e noi abbiamo una crisi di governo. Io non lo capisco» ha detto intervistato al Tg1. Da parte di Renzi e Italia viva «c'è stato un atto gravissimo contro l'Italia. Noi avemmo bisogno di nuovi investimenti, di sanità, non abbiamo bisogno di una crisi di governo. È un atto contro questo nostro Paese».

Il leader di Italia viva poco dopo le sei e un quarto ha annunciato che sì, le ministre Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto hanno scritto la lettera di dimissioni e l’hanno inviata al colle. La reazione del segretario del Pd è arrivata poco meno di due ore dopo, il vice segretario Andrea Orlando ha twittato direttamente durante la diretta dalla Camera per l’annuncio di Renzi: «Un grave errore fatto da pochi che pagheremo tutti».

Anche da parte del Movimento 5 stelle le reazioni a caldo non sono state allegre. Il vicepresidente del Parlamento europeo, il pentastellato Fabio Massimo Castaldo, ha scritto: «Renzi preferisce aprire anche la crisi della serietà. Voltiamo pagina, per proteggere l'Italia».

Il capo politico Vito Crimi è pià soft, e dopo aver detto no martedì a una maggioranza con Italia viva, mercoledì modera i toni: «Credo che nessuno abbia compreso le ragioni di questa scelta. Ma ora è il momento della responsabilità, non dei personalismi».

Il capo delegazione e ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, attaccato da Matteo Renzi nel corso della conferenza stampa, ha scritto: «Non c’è nessun merito nella fuga dalle responsabilità. Il Movimento 5 stelle continuerà a lavorare per i cittadini al fianco di Giuseppe Conte».

Salvini e Meloni

I due leader di opposizione, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, hanno chiesto subito di andare a elezioni. Salvini ha rifatto l'elenco dei paesi che andranno a elezioni sottintendendo che anche l’Italia lo può fare.

Dopo ha chiesto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte vada a riferire in parlamento sull’attuale situazione.

Meloni dal canto suo prima ha fatto un semplice tweet, poi ha rafforzato la richiesta con una foto che ribadisce il messaggio: elezioni subito.

© Riproduzione riservata