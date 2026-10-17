Crosetto ha trovato casa: alloggio concesso dall’Arma

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La saga immobiliare di Guido Crosetto non è finita. E alimenta ancora dubbi sulle ragioni di opportunità di alcune decisioni. Perché questa volta c’è un’eccessiva vicinanza ai gangli operativi dei vertici dei Carabinieri. Il ministro della Difesa, infatti, ha trovato casa in un appartamento del comando generale dei Carabinieri, destinato inizialmente al vice comandante dell’Arma. Secondo fonti che conoscono il dossier, Crosetto verserebbe un canone di 600 euro al mese per un appartamento di circ