Al G7

La Francia accusa l’Iran, l’Italia i filorussi, Tajani: «C’è un coordinamento tra hacker»

Luca Sebastiani
09 novembre 2026 • 20:50Aggiornato, 09 novembre 2026 • 20:51
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Parigi, durante il G7 ministeriale, ha accusato apertamente Teheran di essere responsabile degli attacchi ai frigoriferi. Per Tajani, «bisogna reagire» a quelli che «sono attacchi contro l’Occidente, contro il nostro sistema democratico». Rubio non interviene

«Benvenuti a Marsiglia… Ehm… A Parigi». La due giorni ministeriale dei paesi del G7 è iniziata così, con Jean-Noel Barrot, ministro degli Esteri francese, che forse scherzando o forse no ha ricevuto i suoi colleghi menzionando quella che doveva essere la città ospitante, prima che si optasse per un cambio logistico. Poche ore prima dell’inizio dei lavori, infatti, si è deciso lo spostamento. Niente Marsiglia, tutti al Quai D’Orsay, vista Senna. È lì che sono arrivati uno dopo l’altro i rappresen

Luca Sebastiani
Luca Sebastiani
Luca Sebastiani

Classe ’93, romano, giornalista professionista. Si occupa di esteri e politica, ma senza esagerare. Passato per il TgLa7, Tg2000, il Riformista, L’Espresso, Good Morning Italia. Ha scritto un libro: Groenlandia/Nuuk: chi vuole rompere il ghiaccio (Paesi edizioni).