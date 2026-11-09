La Francia accusa l’Iran, l’Italia i filorussi, Tajani: «C’è un coordinamento tra hacker»

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«Benvenuti a Marsiglia… Ehm… A Parigi». La due giorni ministeriale dei paesi del G7 è iniziata così, con Jean-Noel Barrot, ministro degli Esteri francese, che forse scherzando o forse no ha ricevuto i suoi colleghi menzionando quella che doveva essere la città ospitante, prima che si optasse per un cambio logistico. Poche ore prima dell’inizio dei lavori, infatti, si è deciso lo spostamento. Niente Marsiglia, tutti al Quai D’Orsay, vista Senna. È lì che sono arrivati uno dopo l’altro i rappresen