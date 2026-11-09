L’imprenditore finito sotto inchiesta

Dai voti per la Lega ai soldi del ministero, la scalata di Del Prete

Nello Trocchia
09 novembre 2026 • 06:00
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L’imprenditore Raffaele Del Prete, finito sotto inchiesta, era sostenitore del partito di Salvini. Oggi è beneficiario di un affidamento da parte del ministero delle Infrastrutture. Che fa capo alla madre ottuagenaria 

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Dieci anni fa l’imprenditore Raffaele Del Prete procurava voti per la Lega di Salvini, aveva come commercialista un futuro parlamentare europeo del carroccio, Matteo Adinolfi, e come amico e suo dipendente Francesco Zicchieri, poi diventato deputato salviniano. Dieci anni dopo l’azienda di famiglia che fa affari con la pubblica amministrazione, ora in mano alla madre classe 1940, si aggiudica un affidamento diretto dal ministero delle Infrastrutture per 80mila euro per lo smaltimento dei rifiuti

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.