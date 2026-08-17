Dal cambio di casacca all’Anac, Urraro punta all’anticorruzione

La Lega sta valutando il piano-B all’idea Piantedosi: l’ex senatore Francesco Urraro, che nel 2019 è passato dai 5 Stelle alla Lega per indebolire il Conte bis

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Non è un mistero che il sogno di Matteo Salvini sia quello di mandare Matteo Piantedosi alla presidenza dell’Anac, l’autorità anticorruzione, al posto di Giuseppe Busia, in scadenza a settembre. Sarebbe la soluzione perfetta per tornare al Viminale. Ma i vertici della Lega, consapevoli delle difficoltà, stanno vagliando un un piano B. Circola così il nome di Francesco Urraro, senatore nella scorsa legislatura, eletto con i 5 Stelle e passato alla Lega. Il suo nome è associato a una maxi operazio