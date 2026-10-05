Dalle pensioni al catasto, Meloni vuole flessibilità ma ignora le richieste Ue

Sulle pensioni Bruxelles chiede di trattenere i lavoratori “anziani” soprattutto al Sud. Opposizioni all’attacco sui tagli alla sanità: «Macelleria sociale, governo fa danni»
Lo chiede l’Europa, ma l’Italia lo ignora. Pensando ad alimentare la propaganda elettorale. Dalle pensioni alle liberalizzazioni fino al catasto, il consiglio dell’Unione europea ha formulato una serie di raccomandazioni, riportate dal Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) elaborato dal ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti. Giorgia Meloni continua solo a chiedere flessibilità, ignorando alcuni capitoli molto importanti per l’Ue. Meno salute Insomma, la legge di Bilancio si