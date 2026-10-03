Dall’invasione dei migranti al “popolo puro”. La fabbrica dei miti che alimenta la destra

Per il 34% degli italiani la classe dirigente italiana è ostile al popolo comune e ne tradisce sistematicamente gli interessi. Al tradimento segue il mito della nostalgia per un passato più autentico e sicuro (33%). Non mancano le narrazioni legate all’onnipresenza dei poteri occulti

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Ci sono racconti che non descrivono il paese: lo inventano. Circolano in rete, rimbalzano sui social, si ripetono fino a diventare cornici dentro cui leggere ogni fatto. Sono le narrazioni mitopoietiche. Il mito più diffuso è quello del tradimento della classe dirigente. Per il 34 per cento degli italiani la classe dirigente italiana è ostile al popolo comune e ne tradisce sistematicamente gli interessi. Un’opinione particolarmente presente nel ceto popolare (43%), al Sud (38) e nelle Isole (49)