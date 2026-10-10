Al voto, presto o tardi. FdI preferisce maggio, ma gli alleati frenano

FdI è rassegnata che la prima data utile per le urne sia l’election day. Tajani e Salvini sono in bilico con tumulti interni e tirano a campare

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Se è vero che la conoscenza è potere, ora il potere è tutto in mano a Giorgia Meloni. La legge elettorale è stata approvata e il Quirinale l’ha anche già promulgata, così che la premier potrà per rivendicare che rilievi costituzionali evidenti non ce ne sono, in vista dei ricorsi che da lunedì partiranno a tutte le corti d’appello d’Italia. Così, ora lei è l’unica a sapere quando si andrà alle urne. O meglio, la sola a poterlo davvero determinare con le proprie scelte politiche. E allora quando?