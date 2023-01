La convocazione dopo i problemi alle trasmissioni della partita Inter-Napoli. All’incontro con il ministro delle Imprese e del made in Italy saranno presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi e i rappresentanti della Serie A di calcio

Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha convocato i vertici della società Dazn per un incontro il 10 gennaio in cui dovranno spiegare le ragioni dei recenti disservizi nella trasmissione delle partite di Serie A. All’incontro saranno presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi e i rappresentati della Serie A di calcio.

Fin dal suo arrivo in Italia, Dazn ha avuto numerosi problemi tecnici, impendendo a molti abbonati di vedere le partite per cui avevano acquistato il servizio. L’ultimo problema si è verificato ieri quando molte persone si sono lamentato di non poter la partita Inter-Napoli, prima dalla ripresa del campionato.

«Il perpetuarsi del disservizio impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti», ha scritto il ministro Urso nel comunicato in cui annuncia la convocazione della società.

