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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà alla basilica di Santa Maria degli Angeli ai funerali solenni di Gianni De Gennaro. Una presenza che non va interpretata con le lenti della tempesta giudiziaria, ma solo colta come una manifestazione di pietà, lo stesso sentimento che ha guidato il Colle a chiamare il comandante della guardia di finanza Andrea De Gennaro all’indomani della notizia del suicidio del fratello. Certo è però che, dal punto di vista mediatico, la sua presenza avrà