decreto e contro decreto

Gli alchimisti della sicurezza, il giorno della verità di Meloni

Marika Ikonomu
23 aprile 2026 • 20:58Aggiornato, 23 aprile 2026 • 21:12

Venerdì 24 aprile l’approvazione della norma su avvocati e rimpatri, poi il Cdm per correggerla. Schlein (Pd): «Arroganza al potere». La premier rivendica la scelta dei Cpr in Albania

Il termine del 25 aprile, pena la decadenza, si sta avvicinando e la maggioranza alla Camera sta correndo per l’approvazione finale della legge di conversione del decreto Sicurezza. Le sedute fiume dovrebbero portare al via libera al provvedimento non prima delle 11:30 di venerdì. Poi il passaggio del testimone al Consiglio dei ministri che si riunirà per mettere una toppa all’emendamento attenzionato dal Quirinale. L’ipotesi sempre più accreditata è quella di un decreto legge per correggere l’a

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Marika Ikonomu
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Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali