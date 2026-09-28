Cannocchiale – la società spiegata attraverso i dati

Anche a destra anime politiche divise: a unirle è la sfiducia e il bisogno di ordine

Enzo Risso
28 settembre 2026 • 20:20
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La base potenziale del centrodestra è attraversata da una domanda di autorità; da un risentimento verso élite culturali percepite come nemiche; da un bisogno di semplificazione della complessità sociale attraverso cornici nemico-vittima

Il corpo elettorale cui attinge voti il centrodestra non è un blocco omogeneo ma una costellazione di community con pulsioni emotive diverse tra loro. Va precisato che le percentuali indicate non sono stime di voto, ma misure di adesione a sistemi di valori e sensibilità. All’interno di ciascun raggruppamento convive una quota non trascurabile di persone orientate all’astensione. Community diverse Il nucleo più consistente della base potenziale del centrodestra è il campo del conservatorismo-p

Enzo Risso
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Enzo Risso

Analista delle dinamiche valoriali, politiche, sociali e comunicative nel nostro Paese; spin doctor per campagne elettorali e esperto in costruzione di storytelling e sviluppo delle politiche di governance e partecipazione.