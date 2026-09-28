Anche a destra anime politiche divise: a unirle è la sfiducia e il bisogno di ordine

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Il corpo elettorale cui attinge voti il centrodestra non è un blocco omogeneo ma una costellazione di community con pulsioni emotive diverse tra loro. Va precisato che le percentuali indicate non sono stime di voto, ma misure di adesione a sistemi di valori e sensibilità. All’interno di ciascun raggruppamento convive una quota non trascurabile di persone orientate all’astensione. Community diverse Il nucleo più consistente della base potenziale del centrodestra è il campo del conservatorismo-p