Lo strane asse

Destra e videogiochi, il governo vuole far diventare l’Italia hub del «gaming»

L'onorevole Federico Mollicone in visita al Gamm, il museo del videogioco a Roma. Foto dal profilo Instagram di Federico Mollicone
L'onorevole Federico Mollicone in visita al Gamm, il museo del videogioco a Roma. Foto dal profilo Instagram di Federico Mollicone
L'onorevole Federico Mollicone in visita al Gamm, il museo del videogioco a Roma. Foto dal profilo Instagram di Federico Mollicone
Damiano D'Agostino
Segui Domani su Google
31 maggio 2026 • 07:00

Federico Mollicone, esponente di Fdi e presidente della commissione cultura alla Camera, ha visitato il museo del videogioco di Roma, che ha visto quasi triplicati gli aiuti pubblici a suo favore. Quindici anni fa, l’allora ministra della Gioventù Giorgia Meloni promosse un’iniziativa, poi rivelatasi una debacle: Gioventù ribelle, videogioco ambientato ai tempi dell’Unità d’Italia. Non vide mai luce, nella demo c’era un errore: si poteva sparare al Papa

Nel linguaggio dei videogiochi si chiamano “quest”. Sono missioni, obiettivi, a volte brevi a volte di lungo periodo. E la quest della destra italiana, oggi, è di trasformare lo stivale in «un hub europeo del gaming, che possa rappresentare un punto di riferimento videoludico, culturale e formativo». Lo ha scritto Federico Mollicone, esponente di Fdi e presidente della commissione cultura alla Camera, in un post sui social, documentando così la sua visita istituzionale al museo del videogioco di

Per continuare a leggere questo articolo

Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.