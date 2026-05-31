Destra e videogiochi, il governo vuole far diventare l’Italia hub del «gaming»

Federico Mollicone, esponente di Fdi e presidente della commissione cultura alla Camera, ha visitato il museo del videogioco di Roma, che ha visto quasi triplicati gli aiuti pubblici a suo favore. Quindici anni fa, l’allora ministra della Gioventù Giorgia Meloni promosse un’iniziativa, poi rivelatasi una debacle: Gioventù ribelle, videogioco ambientato ai tempi dell’Unità d’Italia. Non vide mai luce, nella demo c’era un errore: si poteva sparare al Papa

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Nel linguaggio dei videogiochi si chiamano “quest”. Sono missioni, obiettivi, a volte brevi a volte di lungo periodo. E la quest della destra italiana, oggi, è di trasformare lo stivale in «un hub europeo del gaming, che possa rappresentare un punto di riferimento videoludico, culturale e formativo». Lo ha scritto Federico Mollicone, esponente di Fdi e presidente della commissione cultura alla Camera, in un post sui social, documentando così la sua visita istituzionale al museo del videogioco di