in cdm via libera alle intese sull’autonomia per quattro regioni

Tandem Occhiuto-Romeo. I dioscuri della guerriglia che logorano i leader

Giulia Merlo
13 ottobre 2026 • 20:09Aggiornato, 13 ottobre 2026 • 20:16
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Tajani e Salvini mantengono faticosamente la guida di Forza Italia e Lega. I ribelli non possono vincere un congresso e hanno scelto un’altra strategia  

Giorgia Meloni ha capito l’aria pesante che aleggia intorno agli alleati e una prima concessione l’ha fatta. Il beneficiario, anche in vista del congresso straordinario della Lega che si terrà il 24 e 25 ottobre, è Matteo Salvini. Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato le intese sull’autonomia di quattro regioni del Nord – Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria – che hanno già completato l’iter nei rispettivi Consigli. Servirà solo il passaggio finale in Parlamento per accordare le briciole

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.