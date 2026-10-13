Tandem Occhiuto-Romeo. I dioscuri della guerriglia che logorano i leader

Tajani e Salvini mantengono faticosamente la guida di Forza Italia e Lega. I ribelli non possono vincere un congresso e hanno scelto un’altra strategia

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Giorgia Meloni ha capito l’aria pesante che aleggia intorno agli alleati e una prima concessione l’ha fatta. Il beneficiario, anche in vista del congresso straordinario della Lega che si terrà il 24 e 25 ottobre, è Matteo Salvini. Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato le intese sull’autonomia di quattro regioni del Nord – Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria – che hanno già completato l’iter nei rispettivi Consigli. Servirà solo il passaggio finale in Parlamento per accordare le briciole