Le reazioni degli uomini della premier, dei leghisti e di forzisti per descrivere lo sconforto per la morte di De Gennaro non potrebbero essere più diverse. Il motivo è la Commissione Antimafia, che vanta uno stretto legame con la procura nissena

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Sul suicidio di Gianni De Gennaro se ne parlerà ancora per molto. Sono tanti gli elementi da chiarire e altrettanti quelli che emergono man mano che le indagini proseguiranno. Ma nella tragedia c’è un dato politico, una sfumatura, che vale la pena cogliere. Ieri, dopo la notizia, si sono riversate una dietro l’altra le dichiarazioni di tutti i leader della maggioranza e dei suoi principali esponenti, ma le parole utilizzate per descrivere lo sconforto e il dolore da parte di Fratelli d’Italia so