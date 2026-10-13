Le classi popolari tradite dalla sinistra, così in Europa trionfano i postfascisti

Il nodo gordiano del presente, che spiega l’ascesa a base di massa della destra globale, sta nel fatto che il capitalismo cosmopolita o apolide è stato abbracciato dalle forze politiche che nel Novecento avevano rappresentato il lavoro

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Di fronte alla Francia che il tramonto macronista lascia nei tumulti studenteschi, nella crisi sociale e con Marine Le Pen favorita alla presidenza, alla Germania ripiegata su se stessa da paure ancestrali (immigrazione) e inquietudini storiche (inflazione e crisi industriale) su cui cresce l’AfD, all’Italia delle estreme destre gemelle Meloni-Vannacci che da sole sfiorano il 40 per cento e sono, per ora, divise solo dalle rispettive brame di potere, una domanda sulle ragioni di tali involuzioni