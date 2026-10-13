l’estrema destra al potere

Le classi popolari tradite dalla sinistra, così in Europa trionfano i postfascisti

Davide Contistorico
13 ottobre 2026 • 07:00
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Il nodo gordiano del presente, che spiega l’ascesa a base di massa della destra globale, sta nel fatto che il capitalismo cosmopolita o apolide è stato abbracciato dalle forze politiche che nel Novecento avevano rappresentato il lavoro

Di fronte alla Francia che il tramonto macronista lascia nei tumulti studenteschi, nella crisi sociale e con Marine Le Pen favorita alla presidenza, alla Germania ripiegata su se stessa da paure ancestrali (immigrazione) e inquietudini storiche (inflazione e crisi industriale) su cui cresce l’AfD, all’Italia delle estreme destre gemelle Meloni-Vannacci che da sole sfiorano il 40 per cento e sono, per ora, divise solo dalle rispettive brame di potere, una domanda sulle ragioni di tali involuzioni

Davide Conti
Davide Conti
Davide Contistorico

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).