Secondo l’eurodeputato Dino Giarrusso, ex Cinque stelle, gli approcci dei lobbisti qatarioti al parlamento europeo erano all’ordine del giorno. Colpito dalla diversità della loro strategia, Giarrusso ritiene che il loro scopo possa andare al di là del miglioramento della reputazione in vista del Mondiale.

Come funzionavano gli approcci?

Diversamente dagli altri lobbisti attivi al parlamento europeo, che lavorano per aziende o paesi terzi che cercano di migliorare i rapporti, magari proponendo scambi commerciali e collaborazioni di altro tipo instaurando una relazione sana, mi sembrava che i qatarioti lavorassero per la loro reputation, il che mi è parso sospetto.

In che senso?

Mi sembrava il classico tentativo di sedurre gli europarlamentari per ottenere la benevolenza a priori, ma se avessero fatto le cose bene per i mondiali non ci sarebbe stato bisogno di chieder nulla. Inizialmente hanno approcciato il mio collaboratore, che mi ha riportato vaghi propositi di scambi stretti con il Qatar ed eventuali viaggi prima e durante i mondiali. Poi è scoppiato il Covid e anche le missioni diplomatiche si sono bloccate, ma nel frattempo sono iniziati ad arrivare i report delle organizzazioni indipendenti sui mondiali che mostravano come stessero procedendo i preparativi. Ci dicevano che i lavoratori, quasi tutti immigrati, venivano quasi ridotti in schiavitù, che c’erano stati morti e così via. I dati hanno confermato i sospetti che avevo e quindi ho deciso di chiudere ogni tipo di rapporto.

Qual era la particolarità dell’attività dei lobbisti qatarioti?

Avevano due stranezze: non spingevano un prodotto tipico o uno scambio commerciale, ma volevano convincerti che fossero buoni e bravi. E poi l’atteggiamento troppo accondiscendente, troppo insistente, troppo strano. Ho capito che uno dei loro obiettivi era che si sopissero le polemiche intorno al mancato rispetto dei diritti umani, che dovrebbero, per come la vedo io, impedire di chiudere un occhio a qualsiasi europarlamentare.

Ma lei stesso è stato membro dell’Associazione parlamentare di amicizia tra Europa e Qatar.

Ho accettato l’iscrizione all’inizio del mio mandato, sì, ho rifiutato di partecipare a qualunque evento perché ho iniziato a sentire che qualcosa non andava e ho chiesto ai miei assistenti di cancellarmi, credo un anno e mezzo fa. Ieri (lunedì per chi legge, ndr) avendo saputo che risultavo ancora iscritto, ho ribadito la volontà di cancellarmi.

E nessuno ha colto questi segnali?

Siamo stati pochissimi a fare dichiarazioni severe sui mondiali. Come mai? Evidentemente questo lavoro in parte ha funzionato. Non mi sarei mai aspettato i sacchi di soldi, pensavo al massimo a qualche regalino, non avevo capito l’enormità del giro organizzato per manovrare letteralmente parte dell’opinione europea.

Quali sono stati i risultati concreti?

Nella risoluzione che abbiamo votato sul Qatar ci sono elementi ambigui: si fa la lista delle malefatte però poi ci sono degli elogi forti, il che mi fa pensare che qualcuno abbia promosso degli emendamenti che edulcoravano quel documento. Questa cosa, insieme ai discorsi di Kaili e alle poche dichiarazioni severe degli europarlamentari sul mondiale, mi fa capire che il loro tentativo è almeno in parte riuscito.

Oltre ai Mondiali, per Doha ci sono altri obiettivi?

Il Qatar è in procinto di diventare il primo fornitore di gas per l’Unione europea, secondo me anche questo fattore fa parte del gioco. Se acquisisci una credibilità, è più difficile che poi si torni sui propri passi. Di fronte allo stato di necessità per il conflitto in Ucraina il Qatar si è fatto avanti: probabile che anche a quello scopo abbiano lavorato sulla reputation.

Al di là del fattore umano, c’è un problema di sistema?

Il parlamento europeo ha controlli più serrati di altri organi, ed è chiaro che la corruzione sia una responsabilità individuale. Mi preoccupa però moltissimo scoprire che ci sono Ong e sindacati internazionali che dovrebbero garantire i diritti dei lavoratori che erano coinvolti, perché questo macchia le istituzioni europee drammaticamente. Qui temo che ci fosse una corruzione sistemica a più livelli. Poi, un ex parlamentare faceva il lobbista: bisognerebbe proibire agli ex deputati di fare questo tipo di attività, per lo meno per qualche anno o per certi tipi di attività, perché conosce i meccanismi e può farsi promotore di interessi illeciti procedendo a un maquillage di facciata.

Ma c’è un sistema di sorveglianza? Avrebbe potuto segnalare la situazione?

Se avessi avuto notizie di reato o avessi ricevuto proposte le avrei segnalate, ma non siamo mai arrivati a questo. Il motivo per cui non ho accettato nemmeno un invito a cena è proprio il timore che potessi andare in Qatar con uno dei viaggi organizzati dai loro funzionarei per poi scoprire che la realtà fosse pessima: ho preferito tagliare ogni rapporto.

