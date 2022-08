Mancano 29 giorni alle elezioni del prossimo 25 settembre e inizia una nuova giornata di campagna elettorale. Domani segue la giornata politica con una diretta costantemente aggiornata. Clicca qui per vedere gli ultimi aggiornamenti.

COSA C’È DA SAPERE

La leader di Fratelli d’Italia si vede già primo ministro: «Non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa. L’anomalia non sarei io, lo è stata Monti».

Il segretario del Pd Enrico Letta insiste sulla ingerenza russa per favorire la destra. «Mosca è entrata in questa campagna elettorale perché siamo contrari a Putin»

Il segretario della Lega Matteo Salvini rilancia il servizio militare e propone un anno obbligatorio su base regionale

11:53 – Secondo Di Maio servono tetto del gas, salario minimo e aiuto economico ai giovani

Per il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico Luigi Di Maio «si deve fare il tetto del gas, come stavamo iniziando a fare con il governo Draghi» prima che venisse fatto cadere.

In un video messaggio Di Maio ha precisato che «si deve fare il salario minimo ma anche il salario equo per pagare quanto valgono le persone in base alle loro conoscenze, esperienze e formazione».

Per Di Maio, infine, bisogna «aiutare i giovani ad accedere ai mutui per farsi una famiglia».

11:39 – Aborto e natalità, Bartalini (M5s): «Bisogna lavorare su stipendi, servizi e prevedere agevolazioni»

Secondo Chiara Bartalini, candidata 5 stelle, «è necessaria una revisione alla 194 con l’obiettivo dare priorità alla volontà di autodeterminazione delle donne, ma anche per scongiurare attacchi strumentali finalizzati al suo depotenziamento, come vorrebbe fare la destra e come è avvenuto in diversi stati europei».

Quanto alle preoccupazioni sul calo delle nascite, secondo Bartalini «non è certo ostacolando l’interruzione di gravidanza che si convincono le donne a fare figli. Bisogna lavorare su stipendi, servizi e prevedere agevolazioni per chi ha figli. Penso ad esempio all’estensione del collegio parentale, che Movimento 5 Stelle ha realizzato con il governo Conte II. Questa è la strada giusta da seguire se vogliamo sostenere le donne e garantire a tutte che la maternità possa essere una scelta libera e consapevole».

11:33 – Secondo Di Maio le amicizie di Meloni isolano l’Italia in Ue

«Cara Giorgia, grazie alle le tue amicizie con i leader dei Paesi europei che hanno snobbato il Pnrr pur di non cambiare le loro regole interne sui diritti e sulla rule of law» l’Italia «sarà ancora più isolata in Europa». Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, in un video messaggio indirizzato alla presidente di FdI Giorgia Meloni.

Per Di Maio l’Italia rischia l’isolamento «non solo a causa di Salvini e Berlusconi ma anche a causa delle alleanze» di Meloni.

11:20 – Serve un «commissario per la natalità nel prossimo governo»

Gigi De Palo, presidente nazionale del forum famiglie e presidente della fondazione per la natalità, dichiara: «Finalmente in campagna elettorale si è cominciato a parlare del tema più strategico per la ripartenza del paese, ovvero la natalità. Se vogliamo veramente contrastare il calo demografico non condannando il nostro paese al suo declino proponiamo che nel prossimo governo ci sia un commissario straordinario per la natalità e un ministro alla Famiglia con portafoglio».

11:08 – Salvini dice «fortemente sì» al ponte sullo Stretto

«Ponte sullo Stretto per unire Sicilia e Calabria, Italia ed Europa. Dopo troppi anni di chiacchiere, con studi pronti e costi contenuti, la Lega dice fortemente sì. Più lavoro per migliaia di persone, meno inquinamento nel nostro mare, un’immagine straordinaria della bravura italiana nel mondo. Pd e 5Stelle continuano a dire no? Scelgano gli Italiani, il 25 settembre». È quanto affermato dal leader della Lega Matteo Salvini.

10:55 – Voto ai fuorisede, Brescia (M5s) «l’Italia unico paese a non fornire soluzioni alternative»

Giuseppe Brescia (M5s), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e relatore delle proposte di legge sul voto fuorisede afferma: «Il 25 settembre milioni di italiani non potranno votare alle elezioni. Sono studenti e lavoratori fuorisede, lontani dal luogo di residenza. L’Italia è l’unico paese a non offrire soluzioni alternative, come il voto anticipato o il voto elettronico, e negli ultimi 15 anni ha speso più di 60 milioni di euro in agevolazioni di viaggio parziali. Sin dal 2016 il Movimento 5 Stelle ha fatto approvare alla Camera per ben due volte una proposta di legge sul tema e nell’ultimo anno, grazie alla spinta delle associazioni di cittadini fuorisede, abbiamo lavorato per una soluzione completa e definitiva. Abbiamo registrato troppa timidezza dagli altri partiti che a parole si dicono disponibili, ma poi si fermano troppo facilmente davanti alle resistenze del Ministero dell’Interno, da sempre allergico all’innovazione».

10:44 – Salvini: «Nell’Italia governata dalla Lega entra chi ha il diritto di entrare»

Durante un incontro elettorale a Barletta il leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto: «Lo abbiamo già dimostrato quando eravamo al governo: nell’Italia governata dalla Lega entra chi ha il diritto di entrare. Gli altri tornano da dove sono arrivati. Non possiamo mantenere mezzo mondo con tanta gente in difficoltà». Ha poi aggiunto: «Questa notte a Lampedusa ci sono state altre decine di sbarchi, non è possibile».

10:40 – Tour elettorale: il 31 agosto Meloni a L’Aquila e Conte a Chieti

Comincerà da Pescara il tour elettorale di Giorgia Meloni in Abruzzo. L’appuntamento è per il 31 agosto alle ore 18 in piazza della Rinascita. La leader di Fratelli d’Italia ha scelto L’Aquila, capoluogo della regione, per la candidatura all’uninominale alla Camera. Sempre mercoledì, ma a Chieti, l’ex premier Giuseppe Conte, alle ore 19, sarà in piazza Giambattista Vico, punto di partenza della campagna elettorale del Movimento 5 stelle.

10:32 – Per Salvini bisogna ridurre le tasse al 15 per cento

Il leader della Lega Matteo Salvini mette tra le priorità quella di «ridurre le tasse al 15 per cento, soprattutto per chi guadagna di meno». Salvini chiarisce: «É già realtà: già oggi 2 milioni di partite Iva pagano il 15 per cento di tasse e questo aiuta una marea di gente. Noi vorremmo che questa tassazione di vantaggio fosse estesa anche ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e alle famiglie, partendo da chi guadagna di meno».

Salvini precisa che è «l’opposto di quello che propone il Pd. Letta ha detto che vorrebbero una patrimoniale perché per aiutare i nipoti bisogna tassare i nonni. É una follia».

10:09 - Speranza «Il diritto alla salute viene prima di ogni altro interesse. Sui vaccini si dicano parole chiare»

«Basta ambiguità, lo dico a Salvini, Meloni, sui vaccini si dicano parole chiare. Dobbiamo considerare che qualsiasi cosa accada dopo il 25 settembre, il Paese continuerà sulla linea del rispetto dell’evidenza scientifica, non possiamo permetterci errori su una materia così delicata», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite questa mattina a Non Stop News su Rtl 102.5.

«Faccio appello a tutti i leader di dire che dopo il 26 settembre si continua con la stessa determinazione nella campagna di vaccinazione». Ha poi continuato dicendo: «Ad esempio dentro Fratelli d’Italia, nella Lega, ci sono state posizioni che sembrano fare l’occhiolino ai no-vax. Su questo tema non bisogna dividersi. I vaccini non sono una questione politica, ma sono un presidio fondamentale che ci ha consentito di chiudere la stagione più drammatica del Covid».

10.05 – Berlusconi: «La legittimazione del premier viene dal voto»

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi in un ‘intervista al Quotidiano nazionale ha detto che «Giorgia Meloni non ha nessun bisogno di essere legittimata a fare il premier, anche perché la legittimazione dipende solo dal voto degli italiani. E proprio per questo abbiamo detto e scritto che sarà chi ha più voti a proporre al capo dello stato il nome del premier».

Siccome è il capo dello stato che nomina il presidente del consiglio, queste dichiarazioni rischiano di essere scomposte sul piano istituzionale.

