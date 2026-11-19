Quella di Enrico, Aida, Jackson e Leonardo è una sorta di contro-narrazione che si muove sulle stesse piattaforme in cui prospera e dilaga la propaganda identitaria, usandone il medesimo linguaggio per mostrare quanto assurde siano determinate categorizzazioni
Remigrazione e geografia non vanno molto d’accordo: dove dovrebbe tornare un ragazzo nero nato a Prato, cresciuto da una famiglia toscana e mai stato in Nigeria? E che dire di uno che canta Romagna mia incassando persino il plauso della figlia di Secondo Casadei nei commenti? Sui social c’è chi liquida la questione ridendoci sopra (e facendoci ridere): creator con un passato migratorio, proprio o familiare, che agli stereotipi rispondono con video ironici, canzoni e sfottò. Ai quali i vari Vanna