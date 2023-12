Il discorso sarà trasmesso in diretta a reti unificate. Fra i temi attesi c’è la lotta ai femminicidi, la speranza per una pace giusta e il ricordo dei 75 anni compiuti quest’anno dalla Costituzione

Durerà circa quindici minuti il discorso di Sergio Mattarella, con il presidente che parlerà, in piedi, dal Quirinale addobbato per il Natale. È il suo nono discorso (qui trovate, nella versione integrale, quello pronunciato un anno fa), ed è un record legato alla durata senza precedenti del suo mandato. Il discorso sarà trasmesso, come di consueto, a reti unificate.

Fra gli argomenti che dovrebbero essere trattati dal presidente, ci sono la necessità di raggiungere una pace giusta, la lotta ai femminicidi e l’esempio della Costituzione, che quest’anno ha compiuto i 75 anni.

