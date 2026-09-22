Diversi a parole, uguali nei fatti. A destra è nato il Melonacci

Nessuno avrebbe potuto immaginare che un giorno, la premier e il generale si sarebbero ritrovati a contendersi la guida della destra italiana. E nella contesa finire per assomigliarsi sempre di più, mescolare campagne, parole d’ordine, lineamenti, dando vita a una creatura mitologica. Un nuovo mostruoso personaggio della nostra politica, mezzo Meloni mezzo Vannacci