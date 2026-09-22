il nuovo ircocervo della politica

Diversi a parole, uguali nei fatti. A destra è nato il Melonacci

Elaborazione grafica di Daniele Zendroni / Visionair
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Marco Damilano
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22 settembre 2026 • 07:00

Nessuno avrebbe potuto immaginare che un giorno, la premier e il generale si sarebbero ritrovati a contendersi la guida della destra italiana. E nella contesa finire per assomigliarsi sempre di più, mescolare campagne, parole d’ordine, lineamenti, dando vita a una creatura mitologica. Un nuovo mostruoso personaggio della nostra politica, mezzo Meloni mezzo Vannacci

«Mi sono sempre considerata un soldato della politica», scriveva di sé Giorgia Meloni nell’autobiografia uscita nel 2021, alla vigilia del salto che doveva portarla a Palazzo Chigi un anno dopo. Umile? Modesta? Non proprio, perché la futura premier raccontava anche che nelle manifestazioni la trattavano come una specie di taumaturga. «Sei la nostra eroina Giorgia, sei la nostra Giovanna D'Arco, ci voleva una donna per guidare questo esercito allo sbando». «Ho capito che attorno alla mia figura s

Marco Damilano
Marco Damilano
Marco Damilano

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3