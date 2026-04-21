Rimpatri e avvocati, ora il governo ha fretta di correggere sé stesso

Il ministro Piantedosi ha posto la questione di fiducia, mercoledì il voto. Per cambiare la norma sarà fatto un altro decreto entro venerdì

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Un decreto legge per modificare un altro decreto legge in conversione. La necessità e l’urgenza di correggere sé stessi. È l’ultimo atto di una serie, ormai lunga, di provvedimenti adottati dal governo sempre richiamando l’urgenza dettata dai fatti di cronaca. Decreti scritti così in fretta da doverli modificare – come i centri in Albania, lo scudo penale o il fermo preventivo – ora anche «contestualmente» alla promulgazione. La via d’uscita trovata dall’esecutivo per l’ennesimo decreto Sicurezz