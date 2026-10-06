Cura Giorgetti-Meloni: pressione fiscale al 43,5 per cento

Crolla il potere d’acquisto, le famiglie usano i risparmi

Stefano Iannaccone
06 ottobre 2026 • 06:00
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Secondo l’Istat il reddito disponibile sale molto meno rispetto alle spese per i consumi. I medici : «Spesa sanitaria insufficiente». Vertenza Ericsson, Meloni chiama l’ad e blocca i licenziamenti

Le famiglie risparmiano sempre meno: devono spendere tutto per arrivare a fine mese. La cura Meloni-Giorgetti continua a nuocere agli italiani. Così il racconto governativo del paese dei balocchi finisce per infrangersi ancora una volta contro la dura realtà riportata dai numeri diffusi dall’Istat: meno potere d’acquisto e redditi erosi. L’Italia, dopo quattro anni di destra al potere, è un Paese più povero e con una pressione fiscale a livelli altissimi. A dispetto del fatto di una presidente d

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.