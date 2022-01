Le votazioni saranno disponibil sia in tv, in diretta su Rai1, Sky TG24, LA7 e Rete4, sia in streaming sul canale YouTube della presidenza della Repubblica e della Camera dei deputati e sul sito di Domani.

I 1009 grandi elettori si riuniranno lunedì 24 gennaio alla Camera per l'inizio delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica, che sostituirà Sergio Mattarella. L'evento sarà disponibile sia in tv, in diretta su Rai1, Sky TG24, LA7 e Rete4, sia in streaming sul canale YouTube della presidenza della Repubblica e della Camera dei deputati e sul sito di Domani.

I programmi

Rai1 dedicherà tutto il pomeriggio alla votazione a partire dalle 14:20, con lo Speciale TG1 condotto da Monica Maggioni. Quello di Sky TG24, la diretta “Corsa al colle”, è già partita durerà tutto il pomeriggio.

La7 è già pronto con la #Maratonamentana a partire dalle ore 14.15, lo speciale TG La7 condotto da Enrico Mentana accompagnerà tutte le votazioni. Per Mediaset invece la votazione sarà seguita da Rete4, dalle 16:30 alle 18:50, "Speciale Quarta Repubblica Quirinale" condotto da Nicola Porro, mentre dalle 19:55 alle 20:30, Barbara Palombelli conduce "Stasera Italia Quirinale".

L'elezione

L’elezione quest’anno avrà una modalità particolare. La durata dello scrutinio e dello spoglio sarà di circa sei ore. Sono previste tre cabine nell'emiciclo di Montecitorio. Entreranno 50 votanti per volta, mentre saranno 200 i parlamentari ammessi in Aula durante le operazioni di spoglio.

Nello spoglio delle schede il presidente della Camera Roberto Fico darà lettura del solo cognome senza ulteriori notazioni che potrebbero essere riportate sulla scheda. Fico procederà a leggere nome e cognome soltanto nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l'univoca attribuzione del voto, infatti nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che venissero utilizzate forme diverse diverse (cognome e nome o nome puntato) per “segnare” e rendere riconoscibili le schede e dunque chi ha espresso la preferenza.

© Riproduzione riservata