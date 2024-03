Il governatore uscente di centrodestra è avanti con il 54 per cento dei voti: «Il popolo abruzzese vuole guardare al futuro e ha dimostrato di non avere nessuna nostalgia di un triste passato che si è gettato alle spalle già 5 anni fa». Il competitor Luciano D’Amico, civico che univa Pd e Movimento 5 Stelle, al 45 per cento. Pesa la bassa affluenza al 52 per cento

Marco Marsilio va verso uno storico bis alla guida dell’Abruzzo, diventando l’unico governatore a venire confermato nella storia della regione.

Le proiezioni lo danno in vantaggio di circa 9 punti sul competitor di centrosinistra, l’ex rettore dell’università di Teramo, Luciano D’Amico, fermo al 45 per cento contro il 54 per cento del candidato di Fratelli d’Italia.

Alle 2 si è presentato al suo comitato elettorale vicino a piazza Salotto e ha parlato da vincitore: «Questa è la missione delle mia vita, restituire alla terra dei mie padri la forza, la dignità, il ruolo che merita. Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia sparse a piene mani. Hanno vinto i fatti e il principio di realtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote. Il popolo abruzzese vuole guardare al futuro e ha dimostrato di non avere nessuna nostalgia di un triste passato che si è gettato alle spalle già 5 anni fa».

Poi si è riferito al campo largo che ha sostenuto D’Amico, dicendo che «Il campo largo non è il futuro dell'Abruzzo, perché era il suo triste passato, e non sarà il futuro dell'Italia».

L’affluenza

Uno dei dati più significativi è stata la bassa affluenza, che si è fermata al 52,2 per cento e più bassa dello 0,9 per cento rispetto alle regionali del 2019.

Il centrosinistra contava invece proprio in un aumento del numero dei votanti, sperando che il fattore Sardegna e la possibilità di una storica vittoria mobilitasse l’ampia parte di elettorato astensionista.

Il successo di Forza Italia

Nella coalizione di centrodestra, il dato più significativo è il successo di Forza Italia che nelle ultime proiezioni con copertura al 40 per cento si è attestata al 14 per cento. Crollo invece della Lega, che passa dal 27 per cento del 2019 all’8,6 per cento in cinque anni.

Fratelli d’Italia è il primo partito in regione con il 24 per cento, segue il Pd con il 18,6 per cento.

Voci dal centrodestra

La battuta coniata nel comitato elettorale di Marsilio è: «Dal campo largo al camposanto è un attimo». La ripetono i giovani con le bandiere di Fratelli d’Italia tirando un sospiro di sollievo.

Del resto, come ricordano alcuni militanti, i sondaggi coperti che circolavano negli ultimi giorni davano proprio Marsilio avanti con il 55 per cento. La pedana per il vincitore, infatti, ha iniziato ad essere allestita dopo il secondo exit poll.

A favorire Marsilio è stata la composizione delle sue liste: tutti i big locali hanno corso per lui e nel listino del presidente hanno trovato posto anche amministratori locali ex Cinque stelle.

Il centrosinistra

Nel comitato di D’Amico invece c’è ancora attesa. «È presto per parlare» ha commentato il coordinatore abruzzese del Movimento 5 stelle, Gianluca Castaldi. I numeri, però, ormai sembrano stabilizzati e il vantaggio di Marsilio irraggiungibile.

L’ex sindaco di centrosinistra e candidato con D’Amico, Marco Alessandrini ha detto che «sognavamo una notte diversa. Delusione soprattutto per l’astensionismo».

