Si è concluso il ballottaggio nei 59 Comuni chiamati al voto nella giornata di ieri dalle 7 alle 23. I risultati sorridono per il centro sinistra che nei 13 capoluoghi di provincia passa da tre a sette sindaci, mentre il centrodestra scenda da 10 a 6 (di cui due liste civiche).

Secondo i dati del Viminale, l’affluenza è stata pari al 42,16 per cento, in calo rispetto al primo turno quando ha votato il 54,77 per cento degli oltre due milioni di cittadini in 65 Comuni.

Ecco i risultati del voto

La vittoria di Damiano Tommasi, che lo incorona nuovo sindaco di Verona, è uno dei risultati più significativi di questa tornata elettorale. La città del nord Italia è stata governata dalla destra negli ultimi 15 anni e Tommasi è riuscito a vincere con il Alla chiusura dello scrutinio ha conquistato il 53,34 per cento dei consensi. «Abbiamo scritto una nuova pagina della storia di questa città», ha detto l’ex giocatore della Roma. Intorno alla mezzanotte di ieri l’ex sindaco Federico Sboarina, sostenuto dal centrodestra (FdI e Lega), si è congratulato con Tommasi per la sua vittoria.

A Parma vince il candidato del centrosinistra Michele Guerra, mentre ad Alessandria Giorgio Abonante del Partito democratico. A Catanzaro con il 58,24 per cento dei voti vince Nicola Fiorita, sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento cinque stelle. Anche questo è un risultato storico, dato che governava il centrodestra da ben undici anni. Cuneo resta al centrosinistra con Patrizia Manassero (ma qui la destra è arrivata al ballottaggio dopo oltre 20 anni), mentre è stata riconquistata Piacenza.

A Monza, ha vinto il centrosinistra di Paolo Pilotto con il 51,12 per cento delle preferenze, in una delle tornate elettorali più incerte della giornata di ieri.

Il nuovo sindaco di Como è invece Alessandro Rapinese con il 55,40 per cento delle preferenze, mentre Barbara Minghetti, la candidata del centrosinistra ha ottenuto solo il 44,6 per cento dei voti. Rapinese, sostenuto da liste civiche, è il candidato che al primo turno aveva escluso il centrodestra dal ballottaggi.

A Lucca vince il centrodestra con Mario Pardini che ha ottenuto il 51,03 per cento dei voti. Conferma della coalizione anche a Frosinone, mentre a Barletta uno dei loro candidati di punta, Cosimo Cannito, ha vinto con uno schiacciante 65,03 per cento dei voti. Anche Gorizia al centrodestra

A Viterbo ha vinto invece la candidata Chiara Frontini con il 64,92 per cento dei voti, grazie al sostegno di sei liste civiche. Mentre a Carrara vince la dem Serena Arrighi.

La lista dei sindaci del Centrosinistra

Verona - Damiano Tommasi

Monza - Paolo Pilotto

Cuneo - Patrizia Manassero

Alessandria - Giorgio Angelo Abonante

Piacenza - Katia Tarasconi

Parma - Michele Guerra

Catanzaro - Nicola Fiorita

La lista dei sindaci del Centrodestra

Como - Alessandro Rapinese

Gorizia - Rodolfo Ziberna

Lucca - Mario Pardini

Viterbo - Chiara Frontini

Frosinone - Riccardo Mastrangeli

Barletta - Mino Cannito

© Riproduzione riservata