Mancano 34 giorni alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Dopo aver depositato i propri simboli presso il ministero dell’Interno, tra poche ore i partiti presenteranno definitivamente le proprie liste.

12.01 – Rita Dalla Chiesa si candida con Forza Italia

Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto ucciso dalla mafia quarant’anni fa, è candidata come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari, e nell’uninomonale sempre a Montecitorio di Molfetta per conto di Forza Italia.

11.02 – +Europa: Bonino e Della Vedova candidati a Milano

+Europa ha depositato le liste lombarde per le elezioni politiche alla Corte d'Appello di Milano. Emma Bonino è candidata al Senato al plurinominale Lombardia 2, mentre per la Camera c’è il nome di Benedetto Della Vedova, segretario del partito, capolista nel collegio Lombardia 1.

10.26 – Berlusconi candidato in Piemonte

«Il presidente Berlusconi ha scelto di correre in Piemonte, per il proporzionale del Senato», lo ha annunciato Paolo Zangrillo, il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte.

09.57 – Fitto correrà per Fdl in Puglia

La leader di Fratelli d’Italia avrebbe acconsentito a candidare Raffaele Fitto, ex ministro e attuale eurodeputato e co-presidente del gruppo dei Conservatori a Bruxelles, in Puglia. Fitto correrà per la Camera nel collegio Lecce-Brindisi

09.31 – Giorgetti candidato a Sondrio

«Giorgetti è candidato a Sondrio in Valtellina che è il collegio più blindato di tutta la Lombardia», ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista a Rtl 102,5. «L’obiettivo della flat tax è abbattere l'evasione fiscale. Non riguarda Berlusconi. In questo momento è impensabile estenderla a milionari, si parte con chi guadagna meno. Non si può dire che se vince Salvini l’indomani tutti pagano il 15 per cento», ha aggiunto Salvini, il quale ha chiesto anche un confronto televisivo con gli altri leader politici.

08.18 – Le polemiche interne al partito

«Dopo lo schifo che hanno fatto per la scelta delle candidature in Molise ho rinunciato a candidarmi, in polemica anche con il mio partito», ha scritto in un post su Facebook Filoteo Di Sandro, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, in riferimento ai nomi di Lorenzo Cesa e Claudio Lotito per gli uninominali del collegio Molise alla Camera e al Senato.

08.06 – Il senatore Pittella lascia il Partito democratico

«Vedevo nella segreteria di Zingaretti prima e in quella di Letta poi un atteggiamento ondivago, un ammiccamento al M5S che snaturava la cultura e l’impianto riformista sui grandi temi. Dall’ambiente e all’energia, dai diritti alla giustizia. Per arrivare alla difesa delle istituzioni quando il Parlamento è stato dileggiato in occasione del taglio dei parlamentari. È stata una scelta errata. Ormai la spinta socialista e riformista che doveva trovare spazio nel Pd non c’è più», con queste motivazioni il senatore Gianni Pittella ha spiegato il suo addio al Pd in un’intervista a Repubblica.

07.58 – I nomi di Fratelli d’Italia

Il partito di Giorgia Meloni ha presentato le sue liste nella serata di ieri. «Molte le candidature tradizionalmente legate alla storia di Fratelli d’Italia, ma anche molti gli esponenti che hanno condiviso la necessità di lavorare con spirito patriottico al rafforzamento di questa proposta politica provenienti da altri percorsi», si legge nel comunicato. Tra i candidati ci sono i nomi di Marcello Pera, Carlo Nordio, Eugenia Roccella, Giulio Tremonti, Giuseppe Pecoraro, Maurizio Leo, Antonio Guidi, Giulio Terzi di Sant'Agata, Claudio Barbaro, Renato Ancorotti, Gianmarco Mazzi, Letizia Giorgianni, Fabio Pietrella, Marco Perissa, Elisabetta Lancellotta, Lucio Malan, Lara Magoni e Barbara Merlin.

07.30 – Le candidature di Gelmini e Carfagna

Dopo aver lasciato Forza Italia, Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna, hanno abbracciato il partito di Carlo Calenda e ieri hanno annunciato le loro candidature. La ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini sarà candidata al Senato in Lombardia, Toscana e Campania. Mentre Carfagna sarà capolista per Azione in Campania e in Puglia e correrà per la Camera.

© Riproduzione riservata